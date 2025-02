’Lezioni d’Europa’ all’Università: "Quali prospettive per l’Unione"

"Bisogna capire le prospettive della convivenza fra i 27 Stati dell’Unione Europea, promuovere la conoscenza di quello che le istituzioni europee fanno nella vita quotidiana di ciascuno di noi", così il rettore Roberto Di Pietra introduce la presentazione delle ‘Lezioni d’Europa 2025’, ciclo di incontri online a carattere divulgativo sui temi portanti dell’Ue, organizzata grazie alla collaborazione tra il Centro Europe Direct dell’Università di Siena e altri centri della rete nazionale Europe Direct.

Le Lezioni d’Europa sono rivolte a tutti i cittadini, con particolare attenzione a studenti universitari e giovani anche delle scuole secondarie, al personale della pubblica amministrazione e ai giornalisti; fanno anche parte del piano della formazione 2025 di Unisi per il proprio personale tecnico-amministrativo.

Il ciclo 2025 prevede otto webinar gratuiti, il primo il 20 febbraio, "in cui verranno trattati argomenti relativi agli obiettivi e alle priorità della nuova Commissione europea, all’azione delle istituzioni comuni per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e per la tutela e lo sviluppo del modello sociale europeo, agli sviluppi della difesa europea e alle politiche dell’Unione nei confronti dell’Africa mediterranea e delle ex repubbliche sovietiche" spiega il coordinatore professor Daniele Pasquinucci. Fra i relatori ci sono docenti ed esperti di varie direzioni generali della Commissione Europea. Dopo il 20 febbraio, le lezioni proseguiranno il 27 febbraio, 6 e 13 marzo, poi 20 e 27 marzo, 3 e 10 aprile.

"Questa iniziativa rispecchia la vocazione europeista dell’ateneo – dice il professor Massimiliano Montini, delegato alla Cittadinanza europea -, fra i fondatori negli anni ’80 del progetto Erasmus. Le lezioni sono fin dal 2010 fra le iniziative principale del Centro Europe Direct, uno dei cinque presenti in atenei italiani, con la missione di avvicinare l’Unione Europea a tutti".

Di grande rilevanza risulta il sostegno fornito dal Centro Europe Direct dell’ateneo senese - coordinato da Angelita Campriani - agli sportelli Europa proposti da diversi enti pubblici del territorio e toscani (fra gli ultimi nati quelli di Lucca e Viareggio), che lavorano in convenzione con il Centro Europe Direct Siena per offrire ai cittadini punti di ascolto e orientamento sui temi dell’integrazione europea. Sempre in ambito di cittadinanza europea, a maggio, in occasione della Festa dell’Europa, verrà proposto l’incontro ‘What do EU Think 2025’ con alcuni parlamentari europei. Nel corso dell’anno alcuni appuntamenti saranno dedicati alla sostenibilità e alla tutela del mare e del settore vinicolo e del turismo. Verrà inoltre tenuto un ciclo di giornate informative sulla progettazione europea dedicate ai principali programmi di finanziamento dell’UE.

Paola Tomassoni