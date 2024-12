L’ex sindaco Valentini: "Hub turistico, perché realizzarlo in un sottopassaggio?"

"Che ci azzecca un ufficio turistico (chiamato pomposamente hub) nel sottopasso della Lizza? Spendere un milione di euro in quella galleria mi pare un’idea balzana, tranne che per il recupero dei bagni pubblici". È l’ex sindaco Bruno Valentini a sollevare la polemica sui passi avanti del progetto dell’amministrazione, che porterà alla nascita di un punto turistico informativo nel sottopassaggio in cerca di identità da decenni. "A pensar male – osserva Valentini – sembra che il Comune abbia intercettato un importante finanziamento con precise scadenze temporali e che pertanto abbia scelto il primo posto facile dove realizzarlo, perchè nei luoghi più idonei non c’erano i tempi sufficienti. Soldi sperperati, almeno con quella finalità".