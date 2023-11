L’ex caserma dei Vigili del fuoco ospiterà l’istituto ’Monna Agnese’

Via libera in Consiglio comunale alla variante semplificata al Piano Operativo in merito all’intervento diretto in viale Cavour e viale Mameli riguardante il riutilizzo del complesso dell’ex caserma dei Vigili del fuoco di Siena destinato ad accogliere alcune sezioni dell’indirizzo di biotecnologia dell’Istituto Monna Agnese, con specifici laboratori e aule didattiche. L’atto è stato approvato all’unanimità dai trenta consiglieri comunali, vista l’importanza del provvedimento per la città.

"L’attivazione di una specifica variante al Piano Operativo è stata richiesta nel marzo del 2023 dall’amministrazione provinciale di Siena ed è finalizzata al cambio d’uso del complesso edilizio ex caserma del Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla luce della triangolazione con l’Asl Toscana Sud Est – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica, Michele Capitani –. Poichè il Piano Operativo prevedeva per l’ex caserma un recupero a fini residenziali, la Provincia ha richiesto l’eliminazione della destinazione residenziale a favore di servizi scolastici di livello superiore".

La riorganizzazione dell’area ex caserma era inclusa infatti nell’accordo sottoscritto il 21 agosto scorso tra Regione, Provincia, Comune e Asl riguardante lo sviluppo di progetti di assistenza sanitaria integrata e riqualificazione di edifici scolastici nella provincia di Siena. In altre parole, con la vendita all’Asl da parte dell’amministrazione provinciale dell’immobile in viale Sardegna, qui verranno trasferiti i servizi sanitari attualmente operativi in Pian d’Ovile. Al contempo all’edificio che oggi ospita il Poliambulatorio, verrà data una destinazione residenziale.

"Il vecchio regolamento urbanistico del 2011 prevedeva per l’ex caserma dei Vigili del fuoco una destinazione commerciale per il piano terra e residenziale per i piani superiori – ha aggiounto il vicesindaco Capitani –. Il Piano Operativo del 2021 aveva invece tolto la destinazione commerciale lasciando quella residenziale per circa 30 appartamenti. A seguito della richiesta di variante e del protocollo sanitario integrato siglato con Asl e Provincia, l’amministrazione comunale ha accolto le richieste per la nuova destinazione d’uso".

Cristina Belvedere