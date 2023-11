L’evento ’Simbiosi’, il jazz incontra il teatro

Una produzione musicale-teatrale inedita che prende il via da un nuovo e particolare connubio. In scena domenica 12 alle 19 all’auditorium Siena Ambiente (via Simone Martini 57 con ingresso gratuito) lo spettacolo Simbiosi, promosso da Siena Jazz in collaborazione con l’Associazione teatrale Straligut. ’Simbiosi’ prende forma dentro a un progetto di promozione della musica jazz, sostenuto dal Ministero della Cultura (nell’ambito dell’avviso di cui al ddg 1459 del 14 ottobre 2022). Si tratta di una produzione artistica che mette insieme, per uno spettacolo, musica e parola.

L’intento dell’Accademia Jazzistica senese di valorizzare e aumentare l’offerta culturale del territorio, anche attraverso interventi interdisciplinari, in cui si sperimenta e si arricchisce l’incontro tra musica e linguaggi artistici performativi. "Improvvisare per un artista vuol dire – affermano i protagonisti di questa originale performance - connettersi completamente con il presente, fidarsi del proprio istinto, e mettersi in ascolto dell’altro; allo stesso modo gli spettatori saranno invitati a farsi condurre dai performer in scena verso percorsi multidisciplinari e di ascolto collettivo. La performance rappresenterà un’esperienza immersiva in cui ogni partecipante avrà modo di sperimentare la propria dimensione evocativa ed emotiva".

Lo spettacolo è frutto di un lavoro laboratoriale, il workshop Simbiosi, che è stato realizzato all’interno delle aule di Siena Jazz, e condotto da Margherita Gravagna (attrice) e Vittorio Gravagna (chitarrista). Grazie all’arte dell’improvvisazione attori e musicisti costruiranno una performance inedita, dove musica e teatro si fondono in modo unico e imprevedibile.