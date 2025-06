L’Europa chiama Colle Val d’Elsa. Oggi incontro al Museo San Pietro

Europa chiama Colle di Val d’Elsa! L’appuntamento è oggi. Un’occasione per accendere i riflettori sulle politiche europee e portarle fuori dai palazzi, tra la gente, nelle piazze e nei territori. Un invito a scoprire come l’Europa non sia un’idea lontana, ma una risorsa viva e concreta per immaginare insieme il futuro delle nostre comunità. Riflettere insieme sul ruolo attivo dei territori nelle politiche europee e sulle opportunità offerte dall’Unione Europea per lo sviluppo locale. E’ quanto organizzato al Museo San Pietro per oggi in occasione delle Giornate dell’Europa 2025, dal Comune di Colle di Val d’Elsa, in partenariato con l’Università di Siena, lo sportello Europe Direct Siena e Terre di Siena Lab. Una giornata di confronto aperta a cittadini, studenti, amministratori ed esperti, realizzata con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana, con la finalità di promuovere un dialogo partecipato e dinamico, attraverso momenti pubblici, approfondimenti tematici e laboratori di confronto. L’obiettivo è costruire uno spazio in cui le politiche europee non siano solo raccontate, ma interpretate e vissute come strumenti concreti per migliorare la qualità della vita delle comunità locali. Particolare attenzione sarà riservata al coinvolgimento degli amministratori del territorio, delle associazioni e organizzazioni, insieme a studenti e progettisti, per pensare al futuro attraverso l’attivazione di sinergie tra competenze diverse. Un laboratorio pubblico che, anche attraverso delle study visit nel territorio, istituzioni, studiosi, progettisti e cittadini si incontrano per costruire una visione condivisa del futuro europeo dei territori. Il programma: Ore 9:30 Saluti istituzionali, 10 il ruolo dell’Università di Siena e dello sportello Europe Direct, ore 10:30 le strategie della città di Colle di Val d’Elsa nella rigenerazione urbana, ore 11 il programma URBACT: driving the change, ore 11:30 il ruolo di ANCI TOSCANA nella progettazione europea, ore 11:45 tavola rotonda: Opportunità europee per il territorio – visioni e strumenti. Ore 15 pianificare il cambiamento: strumenti integrati per leggere e trasformare il territorio, ore 15:15 percorsi di trekking urbano a Colle di Val d’Elsa, ore 17 Conclusioni e chiusura dei lavori. Un’occasione preziosa per sviluppare una maggiore consapevolezza sul ruolo delle politiche europee nel quotidiano, valorizzando le buone pratiche già attive nei territori e stimolando nuove progettualità orientate alla sostenibilità, all’inclusione sociale e alla transizione digitale ed ecologica.

Lodovico Andreucci