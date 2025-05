Letizia Cesani sarà Commendatore. Il riconoscimento conferito durante la cerimonia del 2 giugno

Il 2 Giugno nel corso della festa della Repubblica che si svolgerà in Piazza Duomo, sarà nominata Commendatore Letizia Cesani, presidente Coldiretti della sezione di San Gimignano, vice presidente Coldiretti della Provincia di Siena e Presidente Regionale Toscana di Coldiretti.

La Cesani, dopo una esperienza come responsabile amministrativa in una società di certificazione di livello internazionale, ha deciso di occuparsi a tempo pieno della gestione dell’Azienda agricola di famiglia, avviata dai nonni paterni, oggi boutique winery specializzata nella produzione di vini d’eccellenza, conosciuta per il considerevole impegno nella valorizzazione e nel mantenimento di vitigni autoctoni, in particolare Vernaccia di San Gimignano, coltivati secondo i dettami dell’agricoltura biologica; oggi l’azienda esporta i propri vini in oltre 25 Paesi. Attiva nell’associazionismo fin dai tempi della scuola, ha guidato come Presidente la “Strada del Vino Vernaccia di San Gimignano” dal 1999-2003, collaborando all’apertura del Museo del Vino Vernaccia presso La Rocca di San Gimignano. Per tre mandati consecutivi , dal 2009 al 2019, ha poi ricoperto il ruolo di Presidente del Consorzio di tutela del Vino Vernaccia di San Gimignano, prima donna a ricopre questo incarico, commissionando la prima monografia sul vino ed il territorio, la prima analisi genetica sul vitigno Vernaccia, e durante il suo mandato ha trasformato il Museo del Vino di San Gimignano in “ Vernaccia Wine Experience – La Rocca”, il primo Centro Toscano di divulgazione del vino con l’ausilio della realtà virtuale e delle più moderne tecnologie. Valori come legalità, solidarietà e ricerca dell’eccellenza, animano quotidianamente il suo impegno professionale, familiare e associativo.