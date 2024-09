L’educazione della salute nelle scuole. Fra dipendenze, donazione e affettività

Con l’inizio dell’anno scolastico tornano anche i progetti di promozione della salute nelle scuole delle tre province dell’Asl Sud Est, presentati nella sede della Camera di commercio a Siena: benessere e salute diventano così reale ’esperienza’ nella vita delle comunità scolastiche. Il tutto avviene con metodologie come Life skills education e Peer education. Progetti comuni ai tre territori si sviluppano su sei aree: star bene a scuola, affettività e sessualità consapevole, prevenzione dipendenze e comportamenti a rischio, cultura della sicurezza, cultura della donazione, alimentazione e movimento. Già dallo scorso anno l’offerta trasversale è stata arricchita dalle progettualità ’Codice Rosa’, ’Il bambino e la bambina bilingue a scuola’ e ’Alfabetizzazione sanitaria’. Per questo anno scolastico 2024/25 sono stati introdotti i progetti: ’Io cresco’; ’Mi preparo per la prima’; ’Farmaci a scuola’, destinato a tutto il personale scolastico e presentato dai pediatri della Asl; ’Buone pratiche di accoglienza per gioventù queer’. Nella Zona Distretto di Siena abbiamo poi ’Me la gioco fino alla fine’, progetto per la sensibilizzazione e diffusione della legge in merito al testamento biologico.