Leccio da sostituire in viale Vittorio Veneto. Area in sicurezza

Durante un controllo, il Comune ha constatato che un albero di leccio posto su viale Vittorio Veneto sta seccando e presenta nuove ferite longitudinali profonde sul tronco. Vista la localizzazione lungo la sede stradale è necessario sostituire il leccio con un’altra pianta adulta della stessa specie. L’area è vincolata: in attesa di completare l’iter di autorizzazione paesaggistica per l’abbattimento, è stata richiesta un’ordinanza di divieto di sosta nei 5 posti auto adiacenti al leccio e attivata la ditta che ha in appalto gli interventi manutentivi in urgenza per una prima potatura in sicurezza.