Le start up di Ikigai al Santa Chiara. Passerella delle imprese innovative

Lunedì dalle 14 al Santa Chiara Lab sarà ’Ikigai Showcase!’, evento dedicato alle start up innovative nate grazie al programma della Fondazione Mps. Un’opportunità per trovare tutte insieme e scoprire il talento imprenditoriale delle startup, che si presenteranno a potenziali investitori, imprenditori e appassionati di nuove tecnologie. Ikigai, bando di FMps che ha fatto da incubatore a tante idee, è un termine giapponese traducibile col ‘trovare una ragione per alzarsi la mattina’; dare un senso alla propria vita e fare in modo che un’idea possa diventare anche un lavoro, un contributo alla società. Lo showcase di lunedì vedrà protagoniste 14 startup accelerate da Ikigai, che hanno dedicato tempo ed energie allo sviluppo delle proprie idee, pronte a essere presentate al pubblico. Sarà un momento significativo per condividere innovazioni, rappresenterà anche un’importante occasione di networking per tutti, permettendoti di rimanere aggiornato sulle ultime novità di Ikigai.

L’evento al Santa Chiara sarà aperto da Marco Forte, dg Fondazione Mps, poi la presentazione delle start up, la tavola rotonda su ‘Come le startup migliorano le nostre vite’, che avrà come relatori Andrea Paolini di Toscana Life Sciences, Riccardo Sabatini di Orionis Biosciences, Jacopo Drudi di United Ventures, Carlo Tassi di Italian Angels for Growth e Alessandro Collesano per Ikigai.

P.T.