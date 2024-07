Le Scoperte di Siena Doppio evento, un tuffo nel Mercato e sui pici

Nobili rivalità, star secolari, vezzi architettonici e antica quotidianità. Ma anche i pici, il pan co’ santi e i ‘saperi’ che stanno dietro alla realizzazione di queste ed altre tipicità. Ci sarà tutto questo nell’edizione 2024 de Le Scoperte, la rassegna estiva di passeggiate nella storia di Siena che le guide turistiche Federagit Confesercenti torneranno a proporre a partire dal 25 luglio. Il ritrovo alle ore 21.30 in piazza del Campo, sarà per il dodicesimo anno l’anticamera verso un’ora e mezza di tuffo nel passato, tra scoperta (o riscoperta) di aspetti meno noti della storia locale e occasioni per muoversi ‘a passo comodo’, alla portata di tutte le età.

La novità di quest’anno sarà l’appendice del venerdì pomeriggio: i partecipanti avranno l’opportunità di osservare il ’making of’ (il ’come si fa’, per dirla alla senese) di alcune delle principali specialità alimentari. Scenario di questa seconda parte sarà l’Accademia del Gusto in via Camollia, dove con inizio alle 17 (il 26 luglio, alle 15.30) salumieri, pasticceri e altri artigiani del sapore si alterneranno nelle dimostrazioni. Con il 2024 Le Scoperte entrano nel cartellone di Appunti di viaggio.

L’abbinamento d’esordio, il 25 e 26 luglio la creazione dei pici fatti a mano, curata il venerdì pomeriggio dal cuoco Pino Chiarelli che seguirà il percorso del giovedì sera con cui Martina Dei (coordinatrice guide Federagit) condurrà i partecipanti a "fare la spesa nel medioevo".

"Preparando le Scoperte 2024 abbiamo voluto dare ascolto alle richieste di tornare su temi e percorsi affrontati nei precedenti 11 anni – spiega Dei – tra questi, le abitudini quotidiani dei senesi nel Trecento, in particolare quelle alimentari. Per la prima passeggiata torneremo sulle tracce dei luoghi di scambio dell’epoca, soffermandoci sui personaggi e le circostanze che dettero vita al Mercato grande, in questi anni tornato in vita con il nome di Mercato nel Campo".