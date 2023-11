Le perplessità sul Piano di gestione del sito Unesco. Piccinni, Pd: "Il Comune sta lavorando al nuovo atto?"

Cosa sta facendo l’amministrazione comunale per il sito Unesco? È quanto chiede in un’interrogazione Gabriella Piccinni del Pd, che domanda "se l’assessore competente stia operando in direzione di un nuovo Piano di gestione del sito e in quali forme; se la frase ’in corso di redazione’ (contenuta nel sito web ndr) si riferisca al processo di formazione del Piano di gestione 2022-25 o ad altre forme di report o monitoraggi sullo stato del sito da inviare all’ufficio Unesco; quale sia il quadro dei finanziamenti su progetti richiesti e ricevuti dopo l’ultimo report; se si siano attivate sinergie con altri Siti Unesco impegnati nella promozione turistica di qualità". Piccinni nell’interrogazione fa notare "che per il triennio 2018-22 nello stesso sito web non risulta predisposta una sezione di aggiornamento del Piano di gestione".