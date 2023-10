Le parrocchie della montagna celebrano San Francesco. Ricco programma di eventi per la giornata

Le Parrocchie del Vicariato della Montagna (Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello), insieme a quelle di Abbadia San Salvatore e con la Misericordia di Piancastagnaio, hanno organizzato un appuntamento itinerante per la Giornata del Creato, che ricorre oggi, festa in onore di San Francesco d’Assisi. Ritrovo iniziale alle 14,15 in via dello Stadio a Saragiolo. Da qui trasferimento con bus-navetta alla Chiesa dei Remedi di Abbadia, introduzione e partenza della camminata lungo la pista ciclabile. Raggiunto Piancastagnaio, si terrà una sosta letterario-musicale alla Chiesa del convento di San Bartolomeo e al Leccio delle Ripe. Nella Chiesa del Crocefisso di Tre Case sarà svolta una riflessione su ’Nel giardino per custodirlo e lavorarlo – la cura del Creato appartiene all’uomo’. Dopo il pranzo nella struttura polivalente di Saragiolo, alle 21 sarà concelebrata la messa.