LE NOTIZIE IN BREVE

1Massimo Bray, direttore editoriale dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana Treccani, sarà giovedì 27 a Siena in occasione degli incontri programmati da Qualivita per celebrare i propri venticinque anni. Treccani edita l’Atlante Qualivita, strumento prezioso per navigare tra gli organismi di tutela delle eccellenze gastronomiche d’Italia. "La parola che ha mosso l’interesse reciproco è tutela – ha detto Bray a La Nazione –. Insieme promuoviamo un importante lavoro di valorizzazione delle informazioni sui prodotti enogastronomici di qualità". L’incontro si terrà, giovedì 27, alle 18 nella sala Calvino del Santa Maria della Scala.