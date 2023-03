Le mosse a centrosinistra Ferretti svela il suo logo "L’acqua come metafora della rinascita di Siena"

Tre flutti di acqua che si rincorrono a formare un cerchio azzurro e sgorgano dalla balzana di Siena. Il tutto a incorniciare il nome della lista ’Con Anna Ferretti sindaca’. È il logo svelato ieri dalla candidata sindaco del centrosinistra, Anna Ferretti, nel comitato elettorale di via Calzoleria. Una grafica che, in punta di metafora, anticipa i temi del programma. "Le fonti di Siena – commenta Ferretti – si sono prosciugate. Il nostro compito è far tornare nuova acqua, nuova forza e vitalità. L’acqua è il simbolo dell’ingegnosità dei senesi che, nel Medioevo, con una grande opera di ingegneria riuscirono a portare una fonte in città, realizzando quei bottini che ancora oggi rimangono esempio straordinario di operosità". La presentazione è stata anche l’occasione per tenere a battesimo il neonato comitato di Ferretti che sarà presieduto dal docente universitario esperto diritto amministativo, Massimiliano Bellavista, mentre il coordinamento è affidato a Vanna Micheli, professore di Biochimica in pensione e consigliera di Sedia della contrada del Drago.

Lo slogan che accompagnerà Ferrettiinvece sarà ’Un nuovo progetto in Comune’ "da condividere – commenta – con tante cittadine e cittadini incontrati in questi giorni. Donne e uomini che mi sosterranno in questi mesi. Non sono figure politiche ma persone con esperienze diverse che portano una visione della città reale, conoscono i problemi e possono aiutare a trovare soluzioni". Fra i nomi del comitato, che probabilmente saranno fra quelli in lista ci sono anche Katia Leolini, Angela Ongaro, Monica Franchi, Alessandro Orlandini, Leandro Parodi, Mirta Mattioli, Milena Ussia, Adriana Albero, Loredana Lazzeri e Claudio Guiggiani. Una pattuglia civica fatta di professionisti, dipendenti di sanità e terzo settore.

"Porre al centro dell’attività di governo, ovvero di quella amministrativa, la ‘persona’ – spiega Bellavista – significa creare un’atmosfera serena nei rapporti pubblico-privato. Significa, altresì, che chiunque si debba rivolgere alla pubblica amministrazione, lo possa fare con la consapevolezza di trovarsi di fronte a personale competente, pronto ad accogliere le sue pretese, qualora le norme giuridiche lo consentano, e ad aiutarlo nel compimento dei propri doveri. Le risorse umane del Comune di Siena, se opportunamente valorizzate e formate, sono in grado, non solo di adempiere a tale compito, ma di contribuire alla costruzione di un’organizzazione di altissimo profilo".

I numerosi simboli del centrosinistra che oggi appoggiano Ferretti confluiranno, oltre a quella presentata ieri in altre due liste: una targata Pd e un’altra sostenuta da Iep! e altre realtà. All’appello mancheranno M5S impegnata con una candidatura autonoma e Italia Viva. "Noi - dice Ferretti - abbiamo dato la disponibilità a chiunque firmi il manifesto del centrosinistra, senza non si entra". Ieri erano presenti anche il segretario dem, Massimo Roncucci e il presidente della Provincia, David Bussagli: "C’è bisogno di spolverare le migliori energie in città ma anche i legami fra questa città e il suo territorio nell’interesse di Siena". Il prossimo appuntamento è venerdì all’auditorium Confesercenti per l’apertura della campagna elettorale insieme a tutti i partiti e le liste civiche.