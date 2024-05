Le domande della Cna ai candidati sindaco

Al centro della politica amministrativa lo sviluppo economico della Valdelsa, sarà questa la tematica principale del dibattito organizzato dalla Cna del territorio. Nello specifico in previsione delle amministrative dell’8 e del 9 giugno, la Cna ha previsto un confronto tra i candidati a sindaco di San Gimignano, Colle di Val d’Elsa e Poggibonsi. L’appuntamento è per il 31 maggio nella sede poggibonsese in via di Salceto, 123. Si partirà alle 16 con la sfida sangimignanese tra Antonio Lavecchia (candidato centrodestra) e l’attuale sindaco Andrea Marrucci (candidato centrosinistra), per proseguire alle 17 con il dibattito su Colle tra Angela Bargi (centrodestra), Piero Pii (civico), Claudio Toticchi (Colle Insorge) e Riccardo Vannetti (centrosinistra).

Il pomeriggio si concluderà con Poggibonsi e i candidati a sindaco Loriano Checcucci (Rifondazione Comunista), Susanna Cenni (centrosinistra), Angela Picardi (centrodestra) e Claudio Lucii (lista civica Vivi Poggibonsi). Saranno presenti e partecipi ai confronti Fabio Petri, vicepresidente nazionale della Cna e presidente di Artigiancredito, e Carlo Fantacci, presidente Cna area Valdelsa. A moderare l’evento, il caporedattore de ’La Nazione di Siena’ Pino Di Blasio. Ai candidati a sindaco saranno proposte tematiche e domande per capire qual è la loro idea per promuovere lo sviluppo economico, la sostenibilità e il benessere della comunità. Aree produttive, nuovo piano operativo, dialogo tra istituzioni e imprese, sostenibilità ambientale, semplificazione, appalti pubblici, turismo, fisco più leggero, infrastrutture e viabilità e progetti di riqualificazione. Dieci i punti che saranno affrontati nel corso del pomeriggio da parte dei candidati invitati dalla Cna.

Lodovico Andreucci