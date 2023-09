Le Bollicine 'Casa Rosmarino' a Siena: Inaugurazione in Ricordo di Simone Vanni

Si chiama ‘Casa Rosmarino’: la canzone ‘Menta e rosmarino’ di Zucchero era la preferita di Simone Vanni, la cui scomparsa ha lasciato, in chi lo conosceva e gli voleva bene, un incolmabile vuoto. Ecco perché Le Bollicine hanno scelto questo nome: Simone, così, vivrà per sempre con loro, nell’appartamento di via Aldobrandino, inaugurato ieri mattina. Si tratta di uno spazio dove i ragazzi dell’associazione potranno costruire relazioni e la propria identità.

"Questo progetto ci riempie di gioia e di orgoglio – spiega la residente Paola Bisconti –. Qui i ragazzi potranno esprimere e consolidare la propria autodeterminazione. Abbiamo voluto con forza ‘Casa Rosmarino’ ci siamo impegnati tanto e grazie al lavoro di 33 anni ci siamo potuti permettere questo acquisto. L’entusiasmo dei ragazzi ci dà coraggio". "Sarà una start-up – aggiunge la coordinatrice educativa Letizia Cambi –: le persone che vivranno in questo appartamento ruoteranno, saranno circa 20 già dal primo mese. Ciò è stato possibile grazie a una complementarietà di risorse e al lavoro tra istituzioni, famiglie, Terzo Settore. Sono arrivati fondi della Regione e la Casa sarà sede di un progetto della Fondazione Mps".

Presente all’inaugurazione l’assessore comunale Micaela Papi. "È un progetto importantissimo, non solo per le persone con disabilità, ma per l’intera comunità – le sue parole –, un contributo fondamentale per l’autonomia di ragazzi che vediamo oggi così felici. L’amministrazione ha l’obiettivo di rafforzare le reti territoriali, favorendo i diritti delle persone con disabilità e l’integrazione sociale". In cantiere anche un altro progetto. "Con ‘Sì-Siena sociale’, in sinergia con gli enti del Terzo Settore nell’àmbito del tavolo della disabilità, apriremo tra poco la Casa delle Opportunità, in via Pispini, concessa in comodato dall’Asp. Un progetto che andrà in ponte grazie a ‘Dopo di Noi’, alla convenzione con la Società della Salute e ai fondi del Ministero".

"Una bella giornata – dice l’assessore regionale Serena Spinelli –, è importante che si sviluppino progetti come questo: investire su politiche sociali che danno qualità alla vita dei più fragili, ma anche della comunità".

Angela Gorellini