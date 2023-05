Le bandiere delle Contrade al Rettorato Di Pietra: "Simbolo di valori condivisi"

Nel cortile del Rettorato cerimonia di consegna all’Ateneo delle bandiere delle 17 Contrade da parte dei priori, alla presenza del Rettore del Magistrato delle Contrade. "Questo momento – ha detto il rettore Roberto Di Pietra – non è solo la consegna delle bandiere, ma costituisce una cerimonia che simboleggia importanti valori in cui crede l’Università e credono le Contrade. La bandiera per ogni gruppo umano rappresenta un simbolo dell’identità, della coesione e dell’appartenenza. Ricevere le bandiere significa dunque riconoscersi e di conseguenza lo stare dalla stessa parte e l’Università e la città e le sue Contrade stanno dalla stessa parte, da sempre, da almeno otto secoli". "La consegna del nostro simbolo – ha aggiunto Squarci – è anche la conferma dello spirito collaborativo e di supporto reciproco con l’auspicio che in futuro si possa interagire ancora di più nell’interesse della comunità cittadina". Presenti anche la pro-rettrice Donata Medaglini, i professori Angelo Riccaboni e Francesco Frati, già rettori, e la professoressa Chiara Mocenni, delegata del Rettore alla Terza missione.