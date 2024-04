Le auto d’epoca costruite entro il 1945. Passerella attraverso le Terre di Siena

Il Siena Club Auto Moto d’Epoca propone nel week end per gli appassionati del motorismo storico un appuntamento per le auto d’epoca costruite entro il 1945 a Siena e nei territori che la circondano. Una manifestazione iscritta nel calendario nazionale Asi Automotoclub Storico Italiano e facente parte del Rally delle Veterane. Oggi itinerario nelle Crete Senesi con la Via Lauretana per poi arrivare a Monteroni d’Arbia per la visita del simbolo, grandioso e centrale, dell’importanza del fiume nell’economia e nella storia di questa cittadina e del suo territorio: Il Mulino di Monteroni. A seguire la sosta a Lucignano d’Arbia e nel primo pomeriggio un passaggio per Cuna con sosta alla Chiesa di Sant’Ilario a Isola d’Arbia una delle tante località di sosta del pellegrino nel Medioevo. Domani colazione al Castello delle Quattro Torra con la vista di Siena in primo piano e il passaggio da Montaperti e il rientro a Siena passando da Porta Tufi per giungere in Piazza del Duomo dove le auto faranno bella mostra parcheggiate davanti al Santa Maria della Scala. Per i partecipanti una visita al Museo Civico e il pranzo di Chiusura.