Le arance Airc oggi nelle piazze di tutta la provincia

1 Le arance della salute tornano oggi nelle piazze o per il sessantesimo anniversario della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. Migliaia di volontari nella piazze toscane compresa anche la provincia di Siena: Bettolle in piazza Vittorio Veneto, Castellina in Chianti in via della Rocca (caritas), Chianciano Terme piazza Italia e Coop via della Pace, Colle Val d’Elsa in piazza Arnolfo di Cambio, Montalcino, piazza del Popolo, Montepulciano piazza Sant’Agnese, Montepulciano Stazione in piazza Europa, Poggibonsi piazza Fratelli Rosselli, Sovicille/San Rocco a Pilli, piazza degli alunni, Sinalunga in piazza Stazione e Torrita sia al Centro commerciale Le Fornaci sia in località Triangolo.

Inoltre ovviamente a Siena, precisamente in Via Aldo Moro e nei nuovi istituti Biologici di San Miniato. Una bellissima iniziativa che va avanti ormai da molto tempo, con prodotti di qualità: vasetti di marmellata di arancia, di cui la donazione minima è 8 euro, reticelle di arance rosse, con sempre un minimo di 13 euro e infine vasetti di miele di fiori d’arancia, con donazione minima a 10 euro. Un evento che non è presente solo nelle piazze ma anche nelle scuole, con l’iniziativa denominata "Cancro ti boccio io"; un impegno quello di Airc nelle scuole basato su impegno civico e contenuti educativi focalizzati sulla prevenzione sulla diffusione della cultura scientifica. Da inizio febbraio in Occasione del Word Cancer Day, verranno coinvolti anche i supermercati, con circa 60 insegne della grande distribuzione coinvolte nel progetto "Arance Rosse per la Ricerca".