Lavori sulla rete idrica in piazza del Campo. Martedì stop all’acqua

Proseguono i lavori di AdF sull’infrastruttura idrica in Piazza del Campo. L’intervento, per un investimento di 110mila euro, prevede, nel tratto di rete idrica da vicolo dei Pollaioli fino a San Martino, la predisposizione di un bypass provvisorio a cui allacciare temporaneamente le utenze, la posa di 70 metri di nuova tubazione in ghisa sferoidale e il rifacimento di tutti gli allacci, inclusi quelli delle bocchette a servizio della Piazza. Nell’ambito dell’intervento, per effettuare alcune operazioni non possibili a flusso aperto, è programmata per martedì 14 gennaio dalle 8.30 alle 13.30 una temporanea sospensione dell’erogazione di acqua alle utenze in Piazza del Campo e vie limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 13.30. Nel comune di Siena negli ultimi sei anni sono stati realizzati investimenti per 13,4 milioni di euro, quasi 2,8 milioni solo nel 2024.