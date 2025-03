Lavori in strada di Scacciapensieri

Martedì prossimo il Fiora sarà al lavoro a Siena dalle 8.30 alle 16 per l’installazione di due pozzetti e by-pass in strada di Scacciapensieri. L’intervento determinerà l’interruzione del flusso idrico in strada di Scacciapensieri, via Lombardi, Orlandi, Brandi, via di Belvedere, via Rossini, Cesarini, via Doninzetti, Volta, Meucci, Pacinotti, strada del Paradiso, di Ventena, di San Bernardino, via di Colledoro, strada dell’Osservanza, Capriola, via di Fontebenedetta, Tolfe, via Chiantigiana, Sp 408 di Montevarchi, strada di Poggio ai Pini, dell’Ascarello, di Vignanone, di Casa al Bosco, Collepinsuto e zone limitrofe.