Lavori al sottopasso ferroviario: passaggio pedonale chiuso

Il passaggio pedonale adiacente al sottopasso della stazione ferroviaria di Siena sarà chiuso al pubblico da giovedì al 7 febbraio per consentire l’avvio dei lavori di messa in sicurezza e miglioramento della fruibilità della struttura. L’intervento, eseguito dal Comune di Siena in collaborazione con Sigerico spa tramite affidamento a una ditta esterna, interesserà la parte bassa della risalita meccanizzata che collega il centro commerciale di Porta Siena al sottopasso ferroviario, un’area che ha dimostrato criticità durante le piogge intense.

L’amministrazione comunale aveva inizialmente pianificato l’intervento nei primi giorni di dicembre 2024, ma l’inondazione del 17 ottobre, che ha coinvolto l’intera zona della stazione ferroviaria, ha reso necessario posticipare i lavori. In quell’occasione, il temporale fortissimo che aveva caratterizzato il pomeriggio-sera aveva portato allagamenti e disagi. La stazione ferroviaria era finita completamente sott’acqua. I binari in primis, ma poi anche tutti i sottopassi, diventati fiumi in piena. La stazione, come aveva annunciato Trenitalia, era rimasta completamente inattiva fino alle 12 di venerdì 18 ottobre. Dalla serata di giovedì 17 ottobre fino a tutta la mattinata di venerdì dunque nessun treno era arrivato o partito da Siena.

La decisione di posticipare i lavori al passaggio pedonale è stata presa dal Comune per permettere ai periti e ai tecnici di valutare correttamente i danni e per evitare disagi nei giorni antecedenti le festività natalizie, periodi di maggiore affluenza. Gli interventi includeranno lo smontaggio e lo smaltimento del controsoffitto in cartongesso, la revisione delle tubazioni degli impianti presenti (illuminazione, rilevazione antincendio e altri sistemi) e una successiva fase di monitoraggio delle infiltrazioni di acqua piovana. Al termine di questa fase si deciderà sull’eventuale installazione di una protezione in policarbonato opalino.