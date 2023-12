L’Avo e la scuola Tozzi. Doni ai piccoli pazienti ricoverati alle Scotte

Bellissima iniziativa dell’Avo, Associazione Volontari Ospedalieri, che ha portato, come di consueto, panettoncini per i piccoli pazienti ricoverati al Policlinico nel Dipartimento della Donna e dei bambini e nella Neuropsichiatria infantile. Insieme ai panettoncini sono stati donati tre aerosol (uno in collaborazione dell’Asp Città di Siena) e due bilance, di supporto per le attività dei reparti. Ad affiancare l’Avo quest’anno la scuola primaria dell’Istituto Comprensivo ’Tozzi’, rappresentato dalla dirigente scolastica Floriana Buonocore, che ha portato dei manufatti realizzati dagli alunni.