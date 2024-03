L’Assunta quasi ‘evanescente’ dipinta da Giunti

In questo 2024 anche per i drappelloni c’è sempre da imparare. Ricordiamo quindi l’arte di Vittorio Giunti che ben ritroviamo per l’opera realizzata in onore della carriera del 16 agosto 1923. Possiamo affermare che uno dei tratti distintivi del cencio in questione sia proprio l’immagine dell’Assunta che troviamo nella consueta collocazione in alto, ma che ha la particolarità di un tratto leggero, quasi evanescente, che diventa parte di un cielo denso di nuvole, quello che possiamo vedere sopra alla città, ieri come oggi. Molto più classica la parte centrale e quella inferiore, con i doverosi stemmi in primissimo piano, le dieci Contrade, i segni di una formalità ormai raggiunta dal primo dopoguerra. Il colore è fortemente "alla Giunti", con una leggera patina che sovrasta tutta l’opera, che simboleggia il tempo che si posa lieve su tutto, compreso sopra a quello che i senesi chiamano "l’oggetto del desiderio". In basso, infine, ancora una "rassicurante" lupa senese che sta a guardia di tutto, del tempo, delle passioni che sempre si tramandano. Lo potete ammirare nella Sala delle Vittorie della Giraffa che lo conserva a perenne memoria della corsa vittoriosa di Lola e Randellone con il Capitano giraffino Alfredo Pacini.

Massimo Biliorsi