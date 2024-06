L’assemblea con giudizi agrodolci: "Contenti delle tutele, non del sito"

Sensazioni miste in ambito sindacale, tra la soddisfazione del risultato del verbale siglato in Regione e l’amarezza per la chiusura dello stabilimento di Monteriggioni che rimane purtroppo un dato certo. "Il personale di Avi.Coop. ha capito lo sforzo che abbiamo prodotto in Regione e l’impegno profuso al tavolo dai sindacati e dalle istituzioni – afferma Antonella Campione per Flai Cgil, dopo l’assemblea di ieri – per un esito tutt’altro che scontato". Sul piano concreto, tutelate le parti sia salariali che contributive: si ricomincia in vista del prossimo incontro del 27 giugno, dal riconoscimento delle condizioni di fragilità dei lavoratori avventizi (180 su 200), del tutto privi di tutela. "Prevista per loro l’erogazione di una mensilità aggiuntiva, uno stipendio pieno dell’epoca precedente alla crisi della domanda della carne del tacchino. Fino al termine 2024, il pagamento di 18 giornate lavorative". E cosa sarà del sito di Monteriggioni? "I lavoratori di Avi.Coop avranno diritto di precedenza nella riassunzione, nel momento in cui si concretizzerà la reindustrializzazione. Regione e azienda cercheranno di individuare un acquirente, in modo che Monteriggioni possa contare su un altro tipo di produzione. Intanto gli scioperi sono sospesi – conclude Campione – anche se resta lo stato di agitazione tra i lavoratori. Aspettando il confronto a Firenze per affrontare anche il tema dei contratti a tempo indeterminato".