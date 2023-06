L’Asl Toscana sud est assume cento infermieri Saranno impiegati nei servizi dell’area vasta

La Asl Sud Est assume cento infermieri per tutta l’area vasta. L’opportunità occupazionale è scattata grazie alla direzione aziendale, che ha dato via alla campagna di assunzioni rivolta agli infermieri che verranno impiegati in tutti i servizi, ospedalieri e territoriali, dell’azienda. Un’operazione per garantire la continuità assistenziale nei servizi e la sostenibilità della programmazione delle ferie estive del personale dipendente e sopperire a cessazioni di rapporti di lavoro. Autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato di 50 infermieri, di 45 infermieri a tempo determinato oltre a 10 a tempo determinato destinati alla zona del Casentino e della Valtiberina, per la ’Rete infermieristica di comunità’.