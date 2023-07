Lars Rock Fest Diecimila amanti di musica nuova

Record di presenze per la decima edizione del Lars Rock Fest, in scena ai Giardini Pubblici di Chiusi Scalo. In tre giorni di musica a ingresso gratuito, gli organizzatori hanno simato la presenza di diecimila persone. "Un pubblico eterogeneo e amante della musica – sottolineano – mai così numeroso, da tutta Italia e dall’estero. La macchina organizzativa ha funzionato alla perfezione, rispettando gli orari annunciati, nonostante la defezione dell’ultimo minuto dei And So I Watch You from Afar che per problemi di salute non hanno potuto esibirsi". "Nessun miracolo – afferma Eleonora Billi, presidente dell’associazione Gruppo Effetti Collaterali – ma tanta passione. Questo è il Lars, progetto ambizioso di provincia, infiltrato nel mondo dei grandi, fiero del taglio internazionale della sua line-up di ricerca, che attinge dal panorama della musica alternativa tra grandi nomi e proposte rischiose".

R.B.