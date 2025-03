L’annuncio del sindaco in Consiglio. Valiano, il ponte chiuderà per lavori

Non sarà solo il ponte sul Foenna sulla Sp 327 che collega Bettolle e Torrita a rimanere chiuso nei prossimi mesi a causa dei lavori. Perché lo stesso destino toccherà anche al ponte sul canale Maestro della Chiana, al chilometro 7,6 della Sp 10/B Lauretana a Valiano, nel Comune di Montepulciano, struttura che sarà oggetto di opere di sistemazione. A dare notizia dei lavori, durante l’ultimo consiglio comunale, è stato il sindaco di Montepulciano Michele Angiolini che pochi giorni prima si era incontrato, insieme al vicesindaco Luciano Garosi, con la presidente della Provincia di Siena, Agnese Carletti, e i tecnici.

Quello di Valiano, tra i tre ponti sul territorio comunale dove saranno eseguiti gli interventi, ha detto il primo cittadino, avrà un "maggiore impatto e rilievo, sia in termini economici, perché si parla di un milione e 100 mila euro, ma soprattutto per tutte quelle implicazioni che avrà sulla viabilità. Saranno eseguiti lavori di smontaggio e di rifacimento senza però prevedere la completa demolizione dei basamenti della struttura attuale. Sono tutti lavori che però comporteranno la chiusura della strada, si ipotizza dai sei agli otto mesi". E questa è una preoccupazione, in primis per la comunità di Valiano e le sue attività, senza dimenticare che il tratto vede comunque un traffico non trascurabile e viene utilizzato per raggiungere le scuole.

"Siamo consapevoli dell’impatto che questo intervento avrà su tutto il territorio – ha aggiunto Angiolini –, non solo per la frazione di Valiano, abbiamo messo in atto un confronto costante con la Provincia e ci siamo impegnati a convocare congiuntamente un’assemblea pubblica a Valiano dove illustreremo nel dettaglio l’intervento, le tempistiche e chiaramente confrontarci, soprattutto con la cittadinanza, per ridurre e mitigare al massimo i disagi".

Nei prossimi giorni sarà comunicata la data dell’incontro previsto nella prima quindicina di marzo. Novità anche per i Pontisecchi, nel capoluogo, dove, ha detto Angiolini, "saranno effettuati interventi sulle colonne in mattoni con un impatto minimo o nullo, questo è quello che ci è stato detto, sulla viabilità ma rilevante dal punto di vista della sicurezza, in particolare dei pedoni". E, sempre nell’anno in corso, arriverà un intervento anche per il ponte sul Salarco, tra Abbadia e Stazione, "dove è previsto un consolidamento strutturale, una sistemazione delle spallette" e che, una volta completato, ha aggiunto il sindaco, permetterà di togliere l’attuale limitazione di carico per il passaggio dei mezzi pesanti.