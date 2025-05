L’annuncio del Comune: "Piccioni, calo drastico. Contenimento efficace"

Un drastico ridimensionamento del numero dei piccioni nel centro storico: è quanto annuncia l’amministrazione comunale, che in una nota quantifica il risultato del monitoraggio effettuato dopo la campagna di contenimento. "La stima rilevata da un professionista qualificato – si legge nella nota stampa – attesta una densità attuale di circa 176 piccioni per chilometro quadrato, a fronte dei 490 rilevati nel 2024 e dei circa 1325 stimati nel 2023: una riduzione che sfiora l’87 per cento in due anni, a conferma della piena efficacia delle azioni messe in campo dal Comune, sia sul piano del controllo numerico sia su quello della tutela del decoro urbano".

A spiegare la tipologia dell’intervento è Barbara Magi, assessore all’ambiente e al decoro urbano, che parla di "efficacia di un lavoro costante e capillare, frutto della collaborazione tra più uffici e strutture".

Due sono le principali tipologie di intervento, spiega il Comune: la distribuzione controllata di mangime trattato con antifecondativo e interventi di cattura mirati da novembre a febbraio, nel periodo post-riproduttivo. Oltre a questi interventi, proseguono le azioni mirate a contrastare la nidificazione e lo stazionamento degli uccelli sugli edifici di proprietà comunale.

"Un numero eccessivo di piccioni compromette l’igiene, il decoro e la fruibilità di spazi pubblici e privati – prosegue l’assessore Magi – con ricadute anche sul patrimonio artistico della città, messo a rischio dalle deiezioni acide. Per questo l’amministrazione prosegue il proprio impegno con azioni articolate e coerenti con la normativa, ma anche con attività di informazione, controllo e responsabilizzazione dei cittadini. Decoro urbano significa prendersi cura della città ogni giorno, su più fronti e con un lavoro condiviso. I risultati ci sono, e ci incoraggiano a proseguire con determinazione su questa strada".