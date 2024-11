’L’anatra all’arancio’ ai Rinnovati. In scena l’eterno gioco delle coppie

Il gioco delle coppie in un classico assoluto del teatro. Per la stagione senese, venerdì 29 arriva ai Rinnovati ‘L’anatra all’arancia’. Gelosie, tradimenti, dispetti, ripicche, quasi come in una partita a scacchi i protagonisti dell’opera di William Douglas Home e Mark-Gilbert Sauvajon si sfidano in una commedia che non conosce età.

A portarla in scena sono Emilio Solfrizzi e Carlotta Natoli, insieme a Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino e Antonella Piccolo, per la regia di Claudio ’Greg’ Gregori. Le scene sono a cura di Fabiana Di Marco, i costumi di Alessandra Benaduce e il disegno luci di Massimo Gresia. Una coppia in crisi, lei che vuole liberarsi per dedicarsi a una nuova relazione, lui che organizza come una trappola un soggiorno ‘a quattro’ in cui, per ingelosirla, arruola un’altra donna. Sono questi i presupposti per un testo brillante, che nel 1975 ispirò anche il film di Luciano Salce con due meravigliosi protagonisti, Ugo Tognazzi e Monica Vitti, divenuto a sua volta un classico della commedia italiana.

Un turbine di battute e situazioni, in cui niente si muove per caso ma tutto fa parte di un ingranaggio perfetto, in cui gioca la sua parte anche la famosa ricetta francese dalla quale la commedia prende il titolo. "La trasformazione dei personaggi – si legge nelle note di regia – avviene morbida, grazie a una regia che la modella con cromatismi e movimenti talvolta sinuosi, talvolta repentini, ma sempre nel rispetto di un racconto sofisticato in cui le meschinità dell’animo umano ci servano a sorridere, ma anche a suggerirci il modo di sbarazzarsene". Lo spettacolo in scena al Teatro dei Rinnovati fa parte del cartellone ‘Sipario rosso’ della stagione curata dal direttore artistico dei Teatri di Siena Vincenzo Bocciarelli. Come sempre, lo spettacolo andrà in scena in tre repliche: venerdì e sabato alle 21, domenica alle 17.

Il prossimo spettacolo è in programma dal 6 all’8 dicembre. Si tratta di ‘Racconti disumani’ di Franz Kafka, nell’adattamento di Emanuele Maria Basso, portato in scena da Giorgio Pasotti, per la regia di Alessandro Gassmann. Sempre a dicembre è in programma anche ‘Molto rumore per nulla’ con Lodo Guenzi e Sara Putignani, regia di Veronica Cruciani e Margherita Laera, dal 13 al 15.