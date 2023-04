L’amicizia fra web e realtà

Alla fine dello scorso secolo la tecnologia ha cambiato profondamente il nostro modo di comunicare. Soprattutto con l’arrivo dei social, che hanno aumentato l’interazione fra le persone, con aspetti positivi e negativi. L‘aspetto positivo è che si possono conoscere nuovi amici e anche le persone con difficoltà a integrarsi possono interagire più tranquillamente, “protette” dallo schermo. Ma con le conoscenze virtuali non si trasmettono appieno le proprie emozioni. In più, un grosso rischio è entrare in contatto con persone malintenzionate che possono farci del male sul web, o peggio in successivi incontri. Un altro rischio è mettere in pubblico materiale privato: qualsiasi immagine o video che noi pubblichiamo non verrà mai perduta, può diffondersi rapidamente o riapparire dopo anni. Anche essere sempre connessi presenta degli svantaggi: in passato una lite finiva o almeno s’interrompeva quando si “chiudeva la porta di casa”. Invece ora non c’è un confine, i contrasti continuano via web. Inoltre, una lite sviluppata in chat può essere condivisa con altri, rovinando rapporti e amicizie.