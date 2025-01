L’allestimento in Fortezza apre il dibattito

Dopo la chiusura delle feste, sarà il tempo di tracciare qualche bilancio sulle scelte dell’amministrazione. Ieri c’è stato un botta e risposta via social tra la consigliera Pd Gabriella Piccinni e Sena Civitas su quanto proposto in Fortezza. Non c’è bisogno di essere oppositori politici dell’amministrazione per registrare la diffusa insoddisfazione per quell’allestimento, decisamente non riuscito. Se non si parte da qui, non si troveranno nemmeno gli auspicabili correttivi per il prossimo anno. Senza scatenarsi in scontri di parte, senza mettere la testa sotto la sabbia, senza cimentarsi in post social poco riusciti come l’allestimento di cui sopra. Chi fa, talvolta sbaglia. Non c’è niente di male ad ammetterlo.