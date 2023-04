L’allarme di Pucci, Cisl: "Al Policlinico e all’Asl manca il personale"

"La sanità pubblica verso quella privata, sembra illogico ma è ciò che è venuto fuori dalle delibere della giunta regionale. I soldi del Milleproroghe, circa 23 milioni di euro, potranno essere spesi per la riduzione delle liste di attesa solo ed attraverso le convenzioni con i privati convenzionati o meno". Ad affermarlo Riccardo Pucci, segretario generale della Cisl Siena che ricorda come, "attualmente, le stime di carenze di personale, con dati in proiezione su base di turn over e nuove assunzioni, sono molto alte anche su Siena. Sull’azienda ospedaliera e sulla Asl mancano circa 150 infermieri e 35 oss oltre a 35 medici".