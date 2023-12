"L’aeroporto di Ampugnano è fondamentale"

"Forza Italia sostiene con determinazione la necessità di riattivare l’aeroporto di Ampugnano". Lo sostiene la coordinatrice comunale del partito, Anita Francesconi: "Parlo anche in qualità di commerciante – afferma –. La Valdorcia e il Chianti sono mèta di figure importanti del mondo dell’imprenditoria, che scelgono la provincia di Siena per trascorrere qualche giorno in relax. E’ quindi giusto che possano arrivare con i loro aerei privati ad Ampugnano". Francesconi continua: "Se l’aeroporto tornasse operativo, anche Siena potrebbe trarne beneficio, vedendo arrivare un turismo di qualità". La coordinatrice azzurra conclude: "Trovo sbagliata la formula, lanciata in passato, sulla possibilità di visitare Siena in due ore. Inoltre, con il Biotecnopolo, sarà necessario avere il maggior numero possibile di collegamenti".