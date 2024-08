Ladri svaligiano una casa. I proprietari erano in ferie

Non c’era nulla da fare: quella chiave proprio non voleva saperne di aprire la porta dell’appartamento. Sembra che neppure un fabbro, contattato, sia riuscito a risolvere il problema nella palazzina in via Aldobrandino all’Acquacalda. L’ultima spiaggia era chiamare i vigili del fuoco. E quando i pompieri hanno aperto è stato chiaro come mai tutti quei problemi: la visita dei ladri. Che se n’erano andati, dopo aver agito indisturbati, portando via gioielli e denaro. Ora le forze dell’ordine, intervenute e rimaste a lungo al quinto piano della palazzina per i rilievi, indagheranno. Non sarebbe l’unico colpo commesso in questo quartiere negli ultimi tempi. Sempre quando le persone sono in ferie e gli appartamenti incustoditi. Come nel caso della coppia vittima dei malviventi.

Quando è stato chiaro, tornando alla cronaca di un furto che ha fatto drizzare le orecchie a molti residenti, che non c’era modo di entrare in casa ecco la richiesta di aiuto ai pompieri. Poco dopo le 9 hanno raggiunto via Aldobrandino, chiamati da una parente stretta della coppia che non sapeva come fare. Sulle prime hanno pensato di passare anche dal terrazzo per evitare eventuali danni alla porta d’ingresso. Ma eravamo al quinto piano, ritenuto sicuro dalle 18 famiglie che abitano qui, ora preoccupate per l’accaduto. Alla fine, grazie alla grande professionalità, i vigili del fuoco hanno aperto la serratura che sembrava inchiodata, anche se non lo era. Un’occhiata ed è stato subito chiaro che il disagio era legato alla visita dei ladri. Hanno messo sotto sopra l’appartamento, frugando ovunque alla ricerca di denaro e soprattutto di ori. Come potevano essere entrati per andare fin lassù, la domanda. Semplice: sul portone d’ingresso a piano terra sono state trovate delle fitte. L’avevano forzato con abilità, passando poi all’azione. Probabilmente sono entrati di notte, senza fare rumore. Perché nessuno ha sentito rumori sospetti. Le forze dell’ordine indagano e continuano a svolgere servizi mirati anti-furto nei quartieri più a rischio, compreso quello dell’Acquacalda.

La.Valde.