Ladri scatenati nelle case di Staggia: "Noi, a tu per tu con i malviventi"

Ladri all’opera nelle case di Staggia. Da qualche giorno a questa parte nella fascia oraria dalle 19 alle 20 sono stati ‘visitati’ almeno sette appartamenti e regna una certa preoccupazione tra gli abitanti. I malviventi puntavano ai soldi e ai gioielli. E quelli hanno preso, mettendo insieme un bottino niente male, anche se ancora da quantificare. Si tratta di furti sui quali stanno indagando i carabinieri della compagnia di Poggibonsi, che hanno potenziato i controlli non solo a Staggia, ma su tutto il territorio, in coincidenza dell’aumento fisiologico dei raid nelle case conseguente, come più volte hanno spiegato le stesse forze dell’ordine e come ci dicono le statistiche, al ritorno dell’ora solare.

Fa buio presto e questo, ovviamente, avvantaggia i delinquenti. I ‘topi d’appartamento’ sono entrati in azione in piazza delle Province, in via Pistoia, via Prato, via Firenze e nelle strade vicine. Nella maggior parte dei casi in casa non c’era nessuno. E quindi hanno potuto agire con una certa tranquillità. Forzate porte o finestre, si sono introdotti nelle abitazioni, rubando denaro e gioielli. Poi, così come erano entrati se ne sono andati. In una circostanza i padroni di casa si sono ritrovati a tu per tu o quasi con i malviventi e hanno postato sui social quei concitati momenti.

"Erano in due – raccontano – sembravano parecchio giovani e agili. Mio figlio rientrando in casa si è accorto della loro presenza. Spaventati, sono scappati dal balcone sul retro. Nello stesso istante rientravo anche io in macchina e li ho visti scappare ma non ho avuto modo di rincorrerli. Tutto questo è avvenuto all’incirca tra le 19,30 e le 20". Le indagini per risalire agli autori dei colpi sono coperte dal massimo riserbo e nulla trapela. La caccia ai malviventi, tuttavia, fino a questo momento non avrebbe dato risultati.

In varie zone di Staggia ci sono le telecamere, che potrebbero rivelarsi un aiuto prezioso per le forze dell’ordine. Del resto è accaduto parecchie volte che le immagini della videosorveglianza incastrassero i malviventi o comunque mettessero gli inquirenti sulla pista giusta. Nel territorio comunale di Poggibonsi sono in funzione, attualmente 185 telecamere, piazzate nelle vie e nelle piazze principali, in prossimità di obiettivi sensibili. E una decina sono anche nel centro abitato di Staggia.