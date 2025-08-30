Ladri nella villa di un’anziana coppia. Erano andati per esami alle Scotte. Cassetti rovesciati: cercavano ori

Asciano, (Siena), 30 agosto 2025 – Una coppia di anziani è andata ieri mattina alle Scotte per una visita. Quando marito e moglie – lui 87 anni e lei 89 – sono rientrati la brutta sorpresa: i ladri avevano rovistato ovunque. La villetta che si trova in via Grandi ad Asciano era completamente sotto sopra. Compresa la mansarda. Cercavano oro e denaro ma sono rimasti a bocca asciutta. Restano i danni ed il senso di impotenza, unitamente al comprensibile disorientamento della coppia che ha dovuto fare i conti con la visita dei malviventi per la prima volta nella vita. I carabinieri ieri pomeriggio sono andati nella villetta per la denuncia e per gli accertamenti. Il timore è che la ’visita’ agli anziani – categoria in linea generale sempre più presa di mira, vedi anche le truffe – possa preludere ad un’ondata di colpi, come accaduto negli ultimi mesi.

I due pensionati sono partiti per Siena ieri verso le 8.15. Si sono recati al policlinico per degli esami, restando fuori casa fino alle 13 passate quando, rientrando, hanno trovato l’inferno all’interno della villetta. Erano stati rovesciati tutti i cassetti, in ogni stanza. Svuotati gli armadi. Hanno cercato in ogni angolo, anche nella mansarda. Quando la figlia si è recata dai genitori ha visto che i ladri erano entrati dalla finestra accanto all’ingresso. Si trova ad una certa altezza, c’è voluta quantomeno agilità per raggiungerla. L’hanno forzata, tagliando la zanzariera per poi entrare nella villa. A sconcertare la coppia e i suoi cari il fatto che tutto è avvenuto in pieno giorno. La finestra dà su un giardino che costeggia la strada per cui i malviventi hanno rischiato di essere visti. Vicino ci sono poi delle case. Sfrontati, dunque. Al proprietario di casa è arrivato poco dopo le 11 un segnale sul cellulare ma in quel momento si stava sottoponendo a degli accertamenti per cui non si è accorto. E quando l’ha notato, successivamente, non gli ha dato troppo peso perché a volte arriva senza che ci siano state intrusioni. Rientrati ad Asciano, come detto, la brutta sorpresa. E il disorientamento. Il senso dell’intimità violata. Qualcuno potrebbe anche aver tenuto d’occhio la coppia attendendo che andasse via con l’auto per poi agire.