L’Accademia Gualtiero. Marchesi incontra i ristoratori senesi

Sostenibilità anche in cucina e a valorizzarla, arriva la grande tradizione culinaria dell’Accademia Gualtiero Marchesi. In più un ruolo attivo lo avrà il Santa Chiara Lab dell’Università con il suo Kitchen Lab realizzato con i fondi Pnrr del progetto Metrofood. E’ la ricetta del corso di formazione gratuito che Confcommercio Siena e Saiter propongono alle imprese di ristorazione, iscritte all’Ente Bilaterale del Turismo Toscana. Due giorni tra i banchi della sostenibilità in cucina, il 18 e 19 novembre per 12 ore totali al Santa Chiara Lab. ’L’Accademia Gualtiero Marchesi incontra i ristoratori di Siena e del territorio’ è il titolo di queste ore di lezioni. Parte integrante di tutto il progetto, il Santa Chiara Lab, un vero e proprio facilitatore di rapporti tra mondo delle imprese e mondo accademico, uno spazio per la formazione trasversale, l’accoglienza e la condivisione.