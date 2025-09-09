L’Accademia Chigiana fa il pienone nella Basilica di San Lucchese

Successo anche per l’edizione 2025 dei concerti dell’Accademia Musicale Chigiana alla Basilica di San Lucchese. Nei giorni scorsi la conclusione del cartellone di Poggibonsi della rilevante rassegna, l’International Festival and Summer Academy, un progetto a cura dalla prestigiosa Accademia Musicale con sede a Siena che vede anche l’impegno a livello organizzativo in Valdelsa della Us Virtus, dell’associazione Idee, del Circolo culturale Jacques Maritain, dell’associazione E20, di Toscana Food e dell’associazione Aldo Moro – Siena. Serata di epilogo affidato agli allievi (nella foto) del corso di violino dell’illustre maestro Salvatore Accardo, con la partecipazione al pianoforte di Stefania Redaelli, nota musicista e autentico riferimento nel suo settore di azione artistica.

Un evento, molto applaudito dal pubblico, che si è aggiunto all’appuntamento di luglio, sempre nella Basilica di San Lucchese a Poggibonsi, con il concerto pure in quella circostanza di grandi firme: David Geringas al violoncello e di Ian Fountain al pianoforte, artisti dell’Accademia Musicale Chigiana che hanno a loro volta impreziosito l’interessante cartellone eseguendo le musiche di Johannes Brahms, Mindaugas Urbaitis e Gustav Mahler.

Soddisfatto il team degli organizzatori, che hanno ringraziato i vari soggetti intervenuti, dalla Regione Toscana (Consiglio Regionale) all’amministrazione comunale, dai sommelier di Fisar Siena Valdelsa al maestro gelatiere internazionale Sergio Dondoli, all’azienda Cesani del comparto vinicolo.

Paolo Bartalini