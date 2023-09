Laboratori di Nottola. Ok la verifica di qualità

Quasi un milione e mezzo di analisi chimico-cliniche all’anno, venti addetti tra biologici, medici e tecnici, a servizio di un vastissimo territorio che va dai paesi dell’Amiata ad alcuni centri dell’Umbria. Questo è il laboratorio dell’ospedale di Nottola. Con una tipicità: è operativo h24 per la microbiologia. L’impianto si conferma, dopo una verifica, nella massima efficienza e sicurezza. "Il 20 settembre – scrive la Asl – si è tenuta la verifica di sorveglianza da parte dell’ente Kiwa Cermet, certificatore per l’Asl Toscana sud est e per la Regione Toscana, per la verifica della conformità agli standard ISO 9001:2015. L’esito è stato positivo, con ’nessuna rilevazione di non conformità’. La verifica segue il rinnovo della certificazione avvenuto lo scorso anno. Il sistema di gestione per la qualità - quell’insieme di politiche, procedure e registrazioni che definiscono il modo in cui il servizio è fornito - è risultato essere maturo, ben articolato e completo di tutta la documentazione richiesta, compresa la valutazione dei rischi in tutti i processi. Come punto di eccellenza della struttura, Kiwa indica l’alto sviluppo delle valutazioni sulla competenza e consapevolezza del personale".

Un giudizio ottimale dovuto a una squadra di tecnici che opera nel laboratorio. Soddisfatta, non potrebbe essere diversamente, la direttrice del laboratorio di Nottola. "Mantenere nel tempo i requisiti richiesti dalla norma non è facile ma il nostro impegno quotidiano – sottolinea la direttrice Marilena Fantacci – dà sempre ottimi risultati. Bisogna considerare anche che, visto che nella sanità pubblica il turnover del personale è continuo, il trasmettere la nostra mission alle nuove risorse richiede un notevole impegno".

Massimo Cherubini