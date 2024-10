La visita del Parlamento latinoamericano e il bilaterale in ateneo

Il presidente del Parlamento Latinoamericano e dei Caraibi, Rolando González Patricio, accompagnato dal coordinatore tecnico, Alfredo Jiménez Barros, sono stati in visita all’Università di Siena per partecipare ad un bilaterale con il rettore Roberto Di Pietra e docenti dell’ateneo. Sempre in Rettorato i rappresentanti del Parlatino hanno incontrato il sottosegretario MAECI Giorgio Silli. L’Università di Siena e l’istituzione latino-americana avevano già stipulato nel 2020 un accordo di collaborazione per lo scambio di informazioni utili a incrementare la cooperazione.