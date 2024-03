La ’Vincenzo Bellini’ compie 125 anni

Centoventicinque anni per la Società Corale Vincenzo Bellini di Colle sono tanti e poter seguire la sua storia è una impresa affascinante, perché in un così lungo periodo gli scenari sono cambiati e molti sono stati i personaggi, che ne hanno fatto parte e hanno contribuito a comporre la storia della Corale colligiana. I 125 anni saranno festeggiati con un evento un po’ insolito, ma che vuol coinvolgere anche il mondo del lavoro colligiano: ’Lirica e Moda’, domenica alle 16 nei locali del Museo San Pietro. In aprile si terrà un incontro conviviale, coinvolgendo anche i coristi che hanno fatto parte di questa Corale colligiana. Le iniziative proseguiranno nel corso dell’anno, a partire dal mese di maggio, con la realizzazione del progetto ’Giacomo Puccini e Colle’, in occasione anche del centenario della morte del Maestro, che ebbe importanti contatti con personaggi colligiani.