La vera partita ricomincia da meno due

Paolo Brogi

Magari c’è ancora chi ha voglia di guardare quello che succede sul rettangolo verde e ai risultati sportivi che i giocatori bianconeri conquisteranno nei prossimi fine settimana. Beato lui. Invece la vera partita è appena iniziata e non usa tacchetti e palloni ma punti di penalizzazione ed inibizioni. Il bello, o meglio il brutto, è che siamo appena all’inizio di una primavera che per la vecchia Robur si annuncia ricca di sgradevoli sorprese. Vittorie e pareggi cancellate dal Tribunale Federale come non accadeva dai tempi più complicati del Siena Calcio. E poi? Beh è il caso di dire che al peggio non c’è mai fine nella speranza che venga lanciata un’improbabile ancora di salvataggio.