La vera bellezza è aiutare. Il centro estetico Kiri in favore di Valdelsadonna

La bellezza dell’aiuto disinteressato agli altri. Kiri, un centro estetico di Poggibonsi, festeggia il significativo traguardo di dieci anni di attività e decide di destinare una parte del ricavato di una giornata di lavoro – giovedì 14 novembre, la data del compleanno in coppia cifra – all’associazione Valdelsadonna. Ovvero all’ente impegnato dal 2007 con le sue volontarie (la presidente è oggi Antonella Lomonaco) in una serie di rilevanti campagne di sensibilizzazione e di prevenzione in materia di tumori femminili, fornendo anche un sostegno a chi affronta la malattia in un serio percorso dai profili sia fisico che psicologico. Tornando al centro estetico Kiri, Antonella Castaldo e Martina Anichini, suocera e nuora sono fin dalle origini al vertice della struttura del benessere che ha la propria sede nei locali di via Pisana a Poggibonsi, al civico 88. Una superficie specializzata in più settori, estetica, tatuaggi, piercing e make up permanent. "Al di là dei luoghi comuni tipici sui legami familiari, siamo unite in società dal 2014 e operiamo nel nostro quotidiano lavoro in perfetta sintonia", raccontano con il sorriso sulle labbra le titolari di Kiri. Uno staff tutto in rosa, formato da otto donne, con alla guida appunto Antonella e Martina. Che sono dedite rispettivamente al coordinamento e all’organizzazione (con particolare riguardo alla reception e all’amministrazione), e alle mansioni di tatuatrice, piercer e dermopigmentista, sempre a beneficio di chi, dalla Valdelsa e oltre, si rivolge alle cure delle componenti dell’équipe di Kiri in via Pisana "Ci è piaciuto condividere questo anniversario con l’associazione Valdelsadonna – affermano ancora Antonella e Martina – e con l’occasione offriremo un piccolo buffet e alcuni omaggi alle nostre clienti per ringraziarle della fiducia che ci hanno accordato nel tempo, seguendoci nelle fasi sviluppo delle attività sul territorio in questo decennio di percorso vissuto insieme". In serbo anche un altro importante riconoscimento da parte delle titolari di Kiri: "Alle dipendenti, collaboratrici di una eccezionale professionalità – concludono con soddisfazione Antonella Castaldo e Martina Anichini – abbiamo scelto di offrire un fine settimana a Napoli, esaudendo così un loro desiderio".

Paolo Bartalini