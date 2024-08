La Valdichiana fa il tifo. Stella e Diletta in gara

Ci sono anche loro tra le più belle ragazze della regione pronte ad inseguire un traguardo prestigioso, ovvero il titolo di Miss Toscana 2024. Sono Ofelia Passaponti, 24 anni di Siena; Stella Tonialini, 20 anni di Torrita di Siena e Diletta Tarquini, 18 anni di Montepulciano, che, oltre a sognare l’ambita corona, rappresenteranno anche il territorio senese nella finale regionale di scena domenica 1 settembre in Piazza Kennedy a Castelfiorentino (la semifinale si era svolta a Siena). Saranno ventisei le ragazze in gara, solo una di loro, ovviamente, sarà Miss Toscana ottenendo il "pass" per le pre-finali nazionali di Miss Italia.

L’ultimo atto arriva dopo oltre trenta appuntamenti tra casting, selezioni provinciali e titoli satellite. La serata sarà condotta da Raffaello Zanieri e Gaetano Gennai, tra gli ospiti ci saranno anche la cantante Bianca Atzei e il comico Alessandro Paci mentre, a consegnare la fascia e la corona alla più bella della Toscana, ci penseranno Miss Italia 2023, la piemontese Francesca Bergesio e Miss Toscana 2023, la versiliese Giada Pieraccini. Da sottolineare che la senese Ofelia Passaponti, vincendo il primo titolo regionale satellite e quindi conquistando la fascia di Miss Framesi, è già qualificata alle pre-finali di Miss Italia in arrivo i primi giorni di settembre a Numana, indipendentemente da come andrà a Castelfiorentino.

Il territorio della Valdichiana farà il tifo per la torritese Stella Tonialini, che ha già partecipato alla finalissima di Miss Reginetta Toscana, e per la poliziana Diletta Tarquini, iscritta all’ultimo anno al Redi di Montepulciano, indirizzo sportivo (è anche un’ottima nuotatrice), e terza a Miss Miluna Toscana 2024.

Luca Stefanucci