La trasformazione dell’area ex Fiat. Nascerà un complesso commerciale

La storica area della "Fiat" sarà riqualificata grazie ad un progetto che prevede la demolizione dell’ex complesso autofficina, in Via della Libertà e la ricostruzione con destinazione commerciale e l’apertura ci una struttura media di vendita. Una riqualificazione importante che cambierà il volto urbano di quella porzione di territorio con nuovi edifici, marciapiedi ed aree a verde. Il consiglio comunale di Chianciano Terme ha approvato all’unanimità il progetto che adesso diventerà operativo. La superficie coperta sarà di 2.275 metri quadrati, principalmente destinata a supermercato. Il si unanime del consiglio è arrivato anche sulla base di alcune importanti considerazioni; l’ambito di cui si tratta è un’area attualmente caratterizzata da degrado socioeconomico (e urbanistico, per l’elevata densità del tessuto edilizio, costituito da insediamento di tipo produttivo non più in uso, carente di spazi pubblici e servizi, dalle caratteristiche tipologiche non coerenti con il contesto urbano e paesaggistico.

L’intervento in progetto è mirato alla riqualificazione, rivitalizzazione e conseguente rigenerazione di un’area centrale del tessuto urbano della cittadina termale;le nuove attività che si insedieranno dopo la ristrutturazione potranno generare ricadute positive sull’economia locale, anche in termini di creazione di nuovi posti di lavoro ed inoltre il riuso dell’immobile eviterà l’ulteriore potenziale degrado (con conseguenti connesse problematiche di carattere igienico-sanitario) di una zona inserita nel tessuto cittadino, dando una caratterizzazione positiva all’immagine urbana. Il recupero del complesso scongiura eventuali problematiche ambientali legate alla presenza di amianto nelle strutture dichiarata nel progetto. Infine è stata approvata la monetizzazione di 20 posti auto stanziali, i cui proventi potranno essere impiegati dall’A.C. per interventi di potenziamento o manutenzione dei parcheggi esistenti nell’area limitrofa, al fine di ottimizzarne l’uso e agevolare la potenziale utenza delle nuove attività da insediare, mentre i parcheggi definiti "di relazione" non sono monetizzabili ma riducibili dal Comune in base alla situazione dei luoghi ed alle considerazioni sui flussi di utenza.

Il progetto è stato presentato dal vicesindaco Paolo Piccinelli che nel suo intervento ha espresso i complimenti alla precedente amministrazione "alla quale occorre dare il giusto merito per un progetto fortemente voluto e condiviso dalle due Amministrazioni, la precedente e l’attuale." Presto il via ai lavori.

Anna Duchini