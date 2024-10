La tavola rotonda ’Danza e Museo’. E spettacolo ’Astra’

Giovedì alle 10 presso Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla si terrà la tavola rotonda tra direttori di musei, docenti universitari e realtà impegnate in produzioni culturali, dal titolo ’Danza e museo- per una nuova forma d’arte partecipata’; ospite speciale sarà Robyn Orlin, ballerina e coreografa sudafricana, impegnata in un progetto al Louvre. La compagnia ADARTE presenta ’ASTRA’ una nuova coreografia ideata per la Pinacoteca Nazionale di Siena da Francesca Lettieri: prima esibizione dello spettacolo di danza itinerante si terrà venerdì alle 21.30, repliche sabato alle 11.30 e 17.30.