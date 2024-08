La storia di Staggia Senese nell’opera di Guido Mauro Sammicheli

Sono racchiuse in un interessante volume tutte le vicende che riguardano Staggia nell’arco di mille anni. Notizie, aneddoti, leggende e perfino una serie di "chiacchiere paesane" nell’opera di Guido Mauro Sammicheli (nella foto) per i tipi di Book Sprint Edizioni. Quasi trecento pagine, suddivise in varie sezioni, per raccontare Staggia Senese attraverso i secoli.

Merito della curiosità e del desiderio di ripercorrere il cammino della comunità da parte di Sammicheli, classe 1939, insegnante, studioso, impegnato a lungo nel volontariato da segretario della locale Misericordia e nelle istituzioni anche in qualità di primo presidente in ordine cronologico, dal 1995 al 1999, del Consiglio comunale di Poggibonsi. Riferimento della realtà staggese, con il passo dello scrittore e dello storico, Sammicheli tramanda così fra le generazioni un rilevante bagaglio di memorie, dalle origini a oggi, da conservare e da custodire.

Paolo Bartalini