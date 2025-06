"La Stella" a Radicofani. Dall’osteria dell’Ottocento alla ’Bottega Storica’

di Federica Damiani

Il Bar ‘La Stella’ a Radicofani nasce da lontano ed oggi è una vera e propria istutuzione. Già nella metà dell’800 Maria e Pasquale Magrini vendevano vino e davano un pasto caldo nella bottega di Porta Romana. Il loro figlio continuò la tradizione così come il nipote, Angelo Magrini detto ‘il Trottola’ perché era un omino piccino e pieno di energia. Lui sposò la Stella e da lei, donna bella e cordiale, prese nome il bar. La storia della sua famiglia ce la racconta oggi la nipote, la signora Lucia Massaini che insieme al marito Liviano gestisce il bar. "Dalla nonna, l’osteria che era solo al piano di sopra, passò a mia madre e io mi ricordo bene quando lei decise di trasformare la stalla del piano terra in un bar. Era il 1963 e dove oggi ci sono i tavoli c’erano un asino, un maiale e in quello stanzino laggiù le galline. Sopra ci abitavamo noi e si dava da mangiare agli ospiti. Erano principalmente contadini che dalle campagne, all’epoca popolose, venivano alla fiera. Gli cucinavano la zuppa di pane, la trippa, le lumache e i cionnini". "La sera ripartivano. In quegli anni – racconta la signora Lucia – ci fu una grande migrazione dalla Sardegna verso Radicofani e Contignano e la sera, dopo aver lavorato, i sardi venivano tutti qui al bar. Nel tempo la comunità sarda, essendo dedita alla pastorizia, ha creato anche caseifici e più recentemente ha trasformato i poderi in agriturismi e oggi i loro ospiti che arrivano da tutto il mondo sono diventati i miei clienti, insieme ai pellegrini della Via Francigena". Lo scorso novembre Lucia e suo marito hanno ricevuto a Siena il riconoscimento della Regione e della Camera di Commercio di ‘Bottega Storica’. E’ stata un’emozione per loro vedere premiato il frutto del lavoro di generazioni. Oggi il bar apre la mattina per le colazioni, durante il week end serve anche il pranzo e dopo l’aperitivo della sera, chiude. I tre figli di Lucia e Liviano hanno intrapreso altre carriere ma loro ci sperano ancora che almeno uno decida di proseguire la tradizione di famiglia. Intanto i figli, tutti musicisti, hanno riempito le pareti del bar con ritratti di grandi artisti, da Kurt Cobain a Eric Clapton, da Sting a Vasco Rossi. In fondo oggi il turismo è un volano sempre più importante per Radicofani e il Parco della Val d’Orcia, oggi patrimonio dell’Unesco e tappa obbligata per chi ama la storia e la natura.