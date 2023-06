La stagione di Siena jazz Il programma dei concerti

Nonostante le burrasche interne, i cambi al timone e tutto il resto che il Siena Jazz ha affrontato in questa stagione tutt’altro che semplice, i seminari estivi con i concerti non mancheranno. E, anzi, quella nata nei mesi passati è una stagione che si annuncia davvero straordinaria, con un focus decisamente americano. Il programma dei concerti che affianca i seminari è il modo che il Siena Jazz ha sempre seguito per rendere l’intera città partecipe di questo momento, e quest’anno si aprirà il 23 luglio con un evento intitolato ‘Waiting for the workshop’ con la Jazz composers ensemble del maestro Roberto Spadoni, che il giorno successivo, il 24 luglio alle 21.30, dirigerà in piazza Provenzano la Siena Jazz Orchestra con i primi grandi ospiti della stagione.

Al Bastione San Filippo il 25 due set di Siena Jazz Masters: alle 21.30 Aaron Parks (piano), Matt Penman (basso) e Tommy Crane (batteria) e a seguire Alex Sipiagin (tromba), Jason Palmer (trumpet), Matt Stevens (guitar), Linda Oh (basso) e Dan Weiss (batteria) drums. Stesso posto stesso orario per i due set del 26: il primo con Miguel Zenon (alto-sax), Fabian Almazan (piano), Matt Penman (bass) e Dan Weiss (drums); il secondo con Becca Stevens e Jo Lawry (voce), David Binney (alto-sax), Reinier Baas (chitarra), Linda Oh (basso) e Tommy Crane (batteria).

Il 30 luglio si torna in piazza Provenzano per il ‘Chigiana meets SienaJazz’ con Michael Mayo (voce), Silvia Bolognesi (basso), Noemi Fiorucci e Lusine Sargsyan (voce), Arsienti Di Re (flauto), Andrea Glockner (trombone), Isabel Simon Quintanar (alto&tenor sax), Gianni Franchi (chitarra), Santiago Fernandez (piano) e Matteo Stefani (batteria). Il 31 luglio due set al Bastione San Filippo: Will Vinson (alto-sax, rhodes), Gilad Hekselman (chitarra) e Nate Wood (batteria e basso); Michael Mayo (voce), Philip Dizack (tromba), Shai Maestro (piano), Joe Martin (basso) e Nate Wood (batteria). Stesso posto, stessa ora per i due set del 1 agosto: Theo Bleckmann (voce), Ambrose Akinmusire (tromba), Gerald Clayton (piano), Joe Martin (basso) e Kendrick Scott (batteria); Walter Smith III (tenor-sax), Mike Moreno (chitarra), Gerald Clayton (piano), Joe Sanders (basso) e Kendrick Scott (batteria).

Gran finale il 5 agosto al Bastione San Filippo con la Siena Jazz University diretta da Francesco Diodati (chitarra ed effetti) con Chiara Chistè, Noemi Fiorucci, Emanuela Maglione (voce), Guglielmo Santimone (piano, tastiere, synth), Matteo Bonti (basso) e Margherita Parenti e Francesco De Tuoni (batteria).

R.B.